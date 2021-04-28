РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій у відношенні до 5 діючих народних депататів України, про це УНН повідомили власні джерела.
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На найближчому засіданні РНБО планується ввести внутрішні санкції до низки народних депутатів з різних політичних сил, причиною їх застосування може стати як наявність подвійного громадянства, так і комерційна діяльність афільованих до парламентарів структур.
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“Є список з 5-ти депутатів на найближче засідання, будуть санкції до них. Це перші персонажі, згодом можуть цей список розширити” — повідомив співрозмовник агентства.
Зауважимо
УНН володіє пофамільним “санкційним” списком народних депутатів, проте ми утримаємося від публікації їніх прізвищ до офіційного рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Раніше
Рада нацбезпеки і оборони України 15 квітня ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції. До списку увійшли: Бокало Іван Васильович, Пересоляк Валерій Іванович, Кушнір Юрій Абдулович, Ерімічук Олександр Володимирович, Фірманюк Орест Ігорович, Альперін Вадим Олександрович, Чудаков Олександр Леонідович, Шерман Віктор Бенедіктович, Кравченко Олександр Миколаєвич, Дідух Володимир Степанович.
Вчора, 27 квітня, ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний оприлюднив список нардепів і бізнесменів, які повинні стати наступними цілями для НАБУ. Список був сфотографований співробітником СБУ з екрану комп’ютера резидента однієї з іноземних розвідок.