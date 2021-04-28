РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів

ukru
Ексклюзив
10:51 • 47573 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 82843 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 128240 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 169784 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 250690 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184612 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177765 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188446 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155183 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160287 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 109289 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 108395 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 122314 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 98487 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 112060 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 250708 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 199941 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 295035 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 290187 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 416680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 10223 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 92778 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 98185 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 93496 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111452 перегляди
Актуальне
РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів

РНБО готує санкції проти 5 народних депутатів

Київ • УНН

 • 63572 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій у відношенні до 5 діючих народних депататів України, про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

На найближчому засіданні РНБО планується ввести внутрішні санкції до низки народних депутатів з різних політичних сил, причиною їх застосування може стати як наявність подвійного громадянства, так і комерційна діяльність афільованих до парламентарів структур.

Цитата

“Є список з 5-ти депутатів на найближче засідання, будуть санкції до них. Це перші персонажі, згодом можуть цей список розширити” — повідомив співрозмовник агентства.

Зауважимо

УНН володіє пофамільним “санкційним” списком народних депутатів, проте ми утримаємося від публікації їніх прізвищ до офіційного рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше

Рада нацбезпеки і оборони України 15 квітня ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції. До списку увійшли: Бокало Іван Васильович, Пересоляк Валерій Іванович, Кушнір Юрій Абдулович, Ерімічук Олександр Володимирович, Фірманюк Орест Ігорович, Альперін Вадим Олександрович, Чудаков Олександр Леонідович, Шерман Віктор Бенедіктович, Кравченко Олександр Миколаєвич, Дідух Володимир Степанович.

Вчора, 27 квітня, ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний оприлюднив список нардепів і бізнесменів, які повинні стати наступними цілями для НАБУ. Список був сфотографований співробітником СБУ з екрану комп’ютера резидента однієї з іноземних розвідок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами