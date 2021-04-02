Хто потрапив під нові санкції РНБО? Данілов назвав прізвища

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Секретар Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких РНБО в п'ятницю, 2 квітня, ввела санкції. Про це він сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

Цитата

“Я хотів озвучити перелік цих перших 10-и. Бокало Іван Васильович, Пересоляк Валерій Іванович, Кушнір Юрій Абдулович, Ерімічук Олександр Володимирович, Фірманюк Орест Ігорович, Альперін Вадим Олександрович, Чудаков Олександр Леонідович, Шерман Віктор Бенедіктович, Кравченко Олександр Миколаєвич, Дідух Володимир Степанович”, — сказав Данілов.

Деталі

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

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