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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16357 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 29809 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101395 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137707 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191626 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191647 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276428 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кто попал под новые санкции СНБО? Данилов назвал фамилии

Кто попал под новые санкции СНБО? Данилов назвал фамилии

Киев  •  УНН

 • 29970 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых СНБО в пятницу, 2 апреля, ввел санкции. Об этом он сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Цитата

“Я хотел озвучить перечень этих первых 10-и. Бокало Иван Васильевич, Пересоляк Валерий Иванович, Кушнир Юрий Абдулович, Еримичук Александр Владимирович, Фирманюк Орест Игоревич, Альперин Вадим Александрович, Чудаков Александр Леонидович, Шерман Виктор Бенедиктович, Кравченко Александр Николаевич, Дидух Владимир Степанович”, — сказал Данилов.

Детали

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — людей, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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