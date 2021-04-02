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"Чорна п’ятниця" настала для низки фізичних і юридичних осіб - Зеленський за підсумками РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати "топ-десяткою української контрабанди". Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО, передає УНН.

Цитата:

"В Україні з’явилась своя "чорна п’ятниця". У цей день особи, що займались великим розпродажем стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім нашої країни, отримають по заслугам... Сьогодні, після чергового засідання РНБО, "чорна п’ятниця" настала для низки фізичних і юридичних осіб", - сказав Президент.

Деталі

Так, з його слів, сьогодні "вперше в історії України" запроваджено персональні санкції – заблоковані активи та майно - осіб, яких можна назвати "топ-десяткою української контрабанди".

Крім того, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів.

"А ще, ми готовимо законодавчі зміни, наслідками яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - додав Глава держави.

Доповнення 

19 березня Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони України обговорять боротьбу з контрабандою через державний кордон.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 2 квітня, планують розглянути теми, які стосуються “безпеки і наведення справедливості” в Україні.

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