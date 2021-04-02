У Зеленського прояснили питання на РНБО: візьмуться за "безпеку і наведення справедливості"

Цитата:

“Можу сказати, що сьогодні на РНБО, як і всі минулі, будуть теми безпеки і наведення справедливості в країні”, — сказав Тимошенко.

Деталі

Заступник керівника ОП зазначив, що у Президента не називають конкретних тем до самого засідання.

Він не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, чи розглядатимуть на засіданні ситуацію на сході України.

Що було раніше

Як стало відомо УНН напередодні, РНБО планує зібратися на засідання 2 квітня.

Доповнення

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.