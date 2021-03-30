Росія здійснює поступове нарощення військ біля державного кордону України на трьох напрямках - Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.
Зі слів Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях України та АР Крим утримується 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме – у Брянській, Воронежській, Ростовській областях, та на території тимчасово окупованого Криму.
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"Останнім часом з різних регіонів російської Федерації під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань "Запад-2021" ЗС РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні. А саме – у Брянській, Воронежській областях та АР Крим", - заявив головнокомандувач.
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З його слів, загалом "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави".
Доповнення
Раніше заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на одному з позачергових засідань Верховної Ради 30 березня нардепи не лише розглянуть Постанову і відповідну заяву щодо ескалації на Донбасі, але й заслухають звіт Головнокомандуючого Збройних сил України Руслана Хомчака.