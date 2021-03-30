Росія здійснює поступове нарощення військ біля державного кордону України на трьох напрямках - Хомчак

Зі слів Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях України та АР Крим утримується 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме – у Брянській, Воронежській, Ростовській областях, та на території тимчасово окупованого Криму.

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"Останнім часом з різних регіонів російської Федерації під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань "Запад-2021" ЗС РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні. А саме – у Брянській, Воронежській областях та АР Крим", - заявив головнокомандувач.

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З його слів, загалом "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави".

Доповнення

Раніше заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на одному з позачергових засідань Верховної Ради 30 березня нардепи не лише розглянуть Постанову і відповідну заяву щодо ескалації на Донбасі, але й заслухають звіт Головнокомандуючого Збройних сил України Руслана Хомчака.