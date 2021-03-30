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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39681 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57610 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Россия осуществляет постепенное наращивание войск у границы Украины на трех направлениях - Хомчак

Россия осуществляет постепенное наращивание войск у границы Украины на трех направлениях - Хомчак

Киев  •  УНН

 • 40730 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Цитата:

"В последнее время из разных регионов российской Федерации под видом контрольных занятий за зимний период обучения поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместным стратегическим учениям "Запад-2021" ВС РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на юге. А именно - в Брянской, Воронежской областях и АР Крым", - заявил главнокомандующий.

Детали

По его словам, в целом "ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

Дополнение

Ранее заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на одном из внеочередных заседаний Верховной Рады 30 марта нардепы не только рассмотрят Постановление и соответствующее заявление по эскалации на Донбассе, но и заслушают отчет Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

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