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Рада у вівторок має намір заслухати звіт Хомчака щодо ескалації на Донбасі - Кравчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. На одному з позачергових засідань Верховної Ради 30 березня нардепи не лише розглянуть Постанову і відповідну заяву щодо ескалації на Донбасі, але й заслухають звіт Головнокомандуючого Збройних сил України Руслана Хомчака. Про це УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Цитата:

"Завтра Верховна Рада на ще одному позачерговому засіданні не тільки розгляне Постанову і відповідну заяву Верховної Ради щодо ескалації на Донбасі, але й заслухає звіт Головнокомандуючого Збройних сил Укрїни Руслана Хомчака", - повідомила народний депутат.

Деталі

Зі слів Кравчук, у "Слузі народу" очікують, що роботу парламент розпочне саме з цих питань.

Що було раніше

27 березня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня.

З його слів, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання. Всього на розгляді 19 законодавчих ініціатив.

У понеділок, 29 березня, стало відомо, що засідань може бути три. Серед питань, які планують розглянути - постанова щодо ситуації на Донбасі.

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