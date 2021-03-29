Рада у вівторок має намір заслухати звіт Хомчака щодо ескалації на Донбасі - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На одному з позачергових засідань Верховної Ради 30 березня нардепи не лише розглянуть Постанову і відповідну заяву щодо ескалації на Донбасі, але й заслухають звіт Головнокомандуючого Збройних сил України Руслана Хомчака. Про це УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
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"Завтра Верховна Рада на ще одному позачерговому засіданні не тільки розгляне Постанову і відповідну заяву Верховної Ради щодо ескалації на Донбасі, але й заслухає звіт Головнокомандуючого Збройних сил Укрїни Руслана Хомчака", - повідомила народний депутат.
Деталі
Зі слів Кравчук, у "Слузі народу" очікують, що роботу парламент розпочне саме з цих питань.
Що було раніше
27 березня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня.
З його слів, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).
Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання. Всього на розгляді 19 законодавчих ініціатив.
У понеділок, 29 березня, стало відомо, що засідань може бути три. Серед питань, які планують розглянути - постанова щодо ситуації на Донбасі.