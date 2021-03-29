Нардепи припускають проведення трьох позачергових засідань Ради у вівторок

Цитата:

"Ну що ж, вочевидь, нас завтра чекає цілих 3-и позачергових засідання Ради:

1) Постанови щодо ситуації на Донбасі;

2) Економічні закони;

3) Постанова щодо подій на вулиці Банковій і довибори", - написав нардеп.

Деталі

Раніше сьогодні можливість проведення третього засідання припустила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

"Можливо, і три, якщо Верховна Рада вирішить додати постанову щодо загострення ситуації на Донбасі до порядку денного, до ще одного засідання. Я думаю, з рештою буде знайдено механізм. Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на позачергове засідання, і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Що було раніше

27 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня.

З його слів, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання. Всього розглядатиметься 19 законодавчих ініціатив.