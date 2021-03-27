У Раді 30 березня відбудеться два позачергові засідання. Разумков підписав розпорядження

Цитата

"Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня", - написав Разумков.

Деталі

За його словами, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

"Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання.

Всього розглядатиметься 19 законодавчих ініціатив", - резюмував голова ВР.

Раніше

Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергово засідання Верховної Ради. Підписи передали до апарату Ради.

Що було раніше

25 березня у Верховній Раді України почали збирати підписи для проведення позачергово засідання для ухвалення постанови, що засуджує події під Офісом Президента 20 березня (№ 5295).

Депутат “Слуги народу” Юлія Гришина заявила, що наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок, 30 березня. Друге ініціює Президент Володимир Зеленський. Розглянути планують 12 запитань.

Народні депутати від фракції “Слуга народу” раніше заявили, що ініціюють позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.

Контекст

У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.