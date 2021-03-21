Протест під Офісом Президента: "Слуга народу" ініціює проведення позачергового засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народні депутати від фракції “Слуга народу” ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента. Про це йдеться в офіційній заяві партії “Слуга народу”, пише УНН.
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“Фракція „Слуги народу“ завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави”, — йдеться в заяві.
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У ній наголошується, що нардепи від “Слуги народу” вимагають від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, які відбулися 20 березня під Офісом Президента і визначити ступінь провини тих чи інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну.
“Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків і ухвалення постанови за оцінками цієї події із завданнями конкретним міністрам тощо”, — резюмують у “Слузі народу”.
Контекст
В суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.
Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.