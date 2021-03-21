В Офісі Президента показали наслідки протестів під будівлею та назвали суму збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень, в ОП також опублікували наслідки акції протесту напередодні, пише УНН.
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“За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень”, — вказано у повідомленні.
“Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.”, — додали в ОП.
Події раніше
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.