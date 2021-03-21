Протест під Офісом Президента: у МВС опублікували відео побиття вікон будівлі

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“За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з найбільш агресивних учасників. Це — уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України”, — вказали раніше у МВС.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У свою чергу Антон Геращенко зазначив, що: “Один із його соратників (протестувальників — ред.) назвав затриманого поліцейським провокатором... Якщо це дійсно так, і поліцейскі затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала — хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого?”.