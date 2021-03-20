Протести під Офісом президента: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Нацполіції України.
Цитата
“Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля Офісу Президента України на вулиці Банковій, у зв’язку з цим працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України посилили превентивні заходи для забезпечення публічної безпеки та порядку.
За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного із найбільш агресивних учасників. Це — уродженець Вінниччини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що слідчими розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Що передувало
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У Києві 20 березня біля Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.