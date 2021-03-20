У МВС відреагували на дії протестувальників під Офісом президента: це провокація, а не мирна акція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не "мирною акцією". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МВС.
Цитата
“Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров”, — заявив Геращенко.
Однак, заступник міністра наголосив, що більшість мітингувальників не порушують порядок, лише “кілька десятків осіб будуть нести відповідальність за хуліганські дії”.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Що передувало
Наприкінці лютого, після чергових акцій протестів під стінами Офісу президента, заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що громадяни та правоохоронці в Україні поступово вчаться демократії, порядку, та культурі проведення саме мирних протестів, таких, які притаманні європейським державам з яких ми, українці, намагаємось брати приклад.
Тоді, 27 лютого, відбулась акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якому суд виніс вирок — сім років позбавлення волі. Мітингувальники побували на Банковій біля Офісу Зеленського та біля Офісу Генпрокурора, палили фаєри, виголошували гасла. За інформацією поліції, порушень зафіксовано не було.