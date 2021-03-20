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Протесты под Офисом президента: полиция открыла уголовное производство

Протесты под Офисом президента: полиция открыла уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 22260 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.

Цитата

“Сегодня активисты устроили акцию протеста у Офиса Президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.

За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это — уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что следователями начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Что предшествовало

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В Киеве 20 марта у Офиса президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

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