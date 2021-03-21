Протест под Офисом Президента: в МВД опубликовали видео разбития окон здания

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38200 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 55536 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106176 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142059 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194128 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192731 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278485 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325635 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157815 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протест под Офисом Президента: в МВД опубликовали видео разбития окон здания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашний акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента, пишет УНН со ссылкой на ресурсы ведомства и Facebook-страницу заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Детали

“За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из наиболее агрессивных участников. Это — уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины”, — указали ранее в МВД.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В свою очередь Антон Геращенко отметил, что: “Один из его соратников (протестующих — ред.) назвал задержанного полицейским провокатором... Если это действительно так, и полицейский задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала — хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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