В Офисе Президента показали последствия протестов под зданием и назвали сумму ущерба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен, в ОП также опубликовали последствия акции протеста накануне, пишет УНН.
Детали
“По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен”, — указано в сообщении.
“Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в. ”, - добавили в ОП.
События раньше
В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.