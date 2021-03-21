Протест под Офисом Президента: "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Народные депутаты от фракции “Слуга народа” инициируют внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента. Об этом говорится в официальном заявлении партии “Слуга народа”, пишет УНН.
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“Фракция „Слуги народа“ всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства”, — говорится в заявлении.
Детали
В нем отмечается, что нардепы от “Слуги народа” требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, произошедшим 20 марта под Офисом Президента и определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу.
“Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам этого события с задачами конкретным министрам и т.д.”, — резюмируют в “Слуге народа”.
Контекст
В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.
Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.
В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.
Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.