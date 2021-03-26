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До апарату Ради передано підписи за проведення позачергового засідання

До апарату Ради передано підписи за проведення позачергового засідання

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергово засідання Верховної Ради. Підписи передали до апарату Ради. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Цитата

“Підписів точно більше 150. Зібрана достатня кількість. Вони передані в Апарат ВР, тому очікуємо призначення конкретного часу. По даті ми орієнтуємося і голова Верховної Ради це підтвердив, що буде у вівторок”, — розповіла Кравчук.

Що було раніше

25 березня у Верховній Раді України почали збирати підписи для проведення позачергово засідання для ухвалення постанови, що засуджує події під Офісом Президента 20 березня (№ 5295).

Депутат “Слуги народу” Юлія Гришина заявила, що наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок, 30 березня. Друге ініціює Президент Володимир Зеленський. Розглянути планують 12 запитань.

Народні депутати від фракції “Слуга народу” раніше заявили, що ініціюють позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.

Контекст

У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.

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