У Раді 30 березня планується не одне, а два позачергових засідання: що у порядку денному
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок, 30 березня. Друге ініціює Президент Володимир Зеленський. Розглянути планують 12 питань. Про це повідомила депутат "Слуги народу" Юлія Гришина в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок.
На першому, ініційованому нашою фракцією, збираємося прийняти постанову, що засуджує події під Офісом Президента 20 березня (№ 5295). А також заслухати правоохоронні органи по цій ситуації. Друге засідання ініціює Президент. Там планується 12 питань”, — написала Гришина.
Деталі
Серед питань порядку денного другого позачергового засідання:
— велика приватизація (№ 4543 і № 4020)
— амністія капіталів (№ 5153 і № 5155)
— про присудження наукових ступенів (№ 4667-1)
— так званий “пакунок малюка” (№ 5064)
— штрафи за порушення самоізоляції (№ 4540)
— запобігання пожежам і збільшення штрафів за порушення протипожежних норм (№ 3931 і № 4157)
— Президентський законопроект щодо виплат 8 тис грн під час локдауна (№ 5300)
Що було раніше
Народні депутати від фракції “Слуга народу” ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко повідомив УНН, що позачергове засідання Верховної Ради заплановане на п'ятницю, 26 березня.
Контекст
У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів.
Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.
Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.