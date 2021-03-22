Протест під Офісом Президента: позачергове засідання ВР відбудеться у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента відбудеться в п'ятницю, 26 березня. Про це журналісту УНН повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко.
Цитата
“Позачергове засідання буде в п’ятницю”, — сказав Устенко.
Деталі
За його словами, ВР розгляне не лише питання щодо мітингу під ОП, але й низку інших питань, серед яких можуть бути “євробляхи”.
Що було раніше
Народні депутати від фракції “Слуга народу” ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента.
Контекст
В суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.
Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.