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У Раді почали збір підписів для проведення позачергового засідання

У Раді почали збір підписів для проведення позачергового засідання

Київ • УНН

 • 32815 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Верховній Раді України почали збирати підписи для проведення позачергово засідання для ухвалення постанови, що засуджує події під Офісом Президента 20 березня (№ 5295). Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Цитата:

“Почали збирати депутати підписи для позачергового засідання. Орієнтуємося на вівторок, 30 березня. Сподіваємося, що сьогодні ми необхідну кількість підписів зберемо та офіційно передамо голові Верховної Ради”, — розповіла Кравчук.

За її словами, зокрема, серед питань порядку денного позачергового засідання:

  • проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (№ 4447)
  • проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (№ 5012)
  • проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківської області (№ 5292)
  • проект постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (№ 5292).

Що було раніше

Депутат “Слуги народу” Юлія Гришина заявила, що наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок, 30 березня. Друге ініціює Президент Володимир Зеленський. Розглянути планують 12 запитань.

Народні депутати від фракції “Слуга народу” раніше заявили, що ініціюють позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.

Контекст

У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”. 

В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.

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