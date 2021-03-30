ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту на Донбасі - Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раду України, передає УНН.
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“Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України”, — сказав Хомчак.
Деталі
З його слів, спільна мета ВР та ЗС — перемога над агресором, забезпечення сталого миру, відновлення територіальної цілісності — потребує консолідації зусиль всього українського народу.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ назвав чисельність російського контингенту в Криму та на Донбасі.