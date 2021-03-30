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ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту на Донбасі - Хомчак

Київ • УНН

 • 18749 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раду України, передає УНН.

Цитата

“Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України”, — сказав Хомчак.

Деталі

З його слів, спільна мета ВР та ЗС — перемога над агресором, забезпечення сталого миру, відновлення територіальної цілісності — потребує консолідації зусиль всього українського народу.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ назвав чисельність російського контингенту в Криму та на Донбасі.

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