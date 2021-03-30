Головнокомандувач ЗСУ назвав чисельність російського контингенту в Криму та на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На території тимчасово окупованого Криму, об’єднання військ ЗС РФ на цей час становить близько 32 700 військовослужбовців. На тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях розгорнуто угрупування російський окупаційних військ чисельністю близько 28 тис. осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.
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“З 2014 року, за час окупації півострова Крим Росією, здійснено нарощування міжвидового об’єднання військ ЗС РФ, яке на теперішній час становить близько 32 700 військовослужбовців. Всередині березня цього року на полігоні Опук відпрацьовано заходи польової підготовки з питань висадки повітряного та морського десантів двома батальонами тактичної групи за підтримки артилерійської тактичної групи зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії”, — сказав Хомчак.
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З його слів, після закінчення навчань зазначені підрозділи були залишені в районі полігону.
Додатково відмічено нарощування угрупування за рахунок переміщення ще 5 батальйонних технічних груп, повідомив Головнокомандувач.
“На тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях розгорнуто угрупування російський окупаційних військ противника 1-го і 2-го АК у складі 14 бойових бригад-полків та підрозділів забезпечення чисельністю близько 28 тис. осіб, які діють за підтримко Російських регулярних військ, на командних посадах у яких перебувають кадрові офіцери ЗС РФ”, — сказав Хомчкак.
З його слів, для підготовки фахівців розвідувальних спецпідрозділів, на тимчасово окупованій території України у Донецькій і Луганській областях перебуває апарат військових радників та інструкторів ЗС РФ чисельністю понад 2 тис. осіб.
Крім того, на території Ростовської області утримуються до 12 батальйонних тактичних груп з терміном готовності 1-2 доби, що забезпечує мінімально необхідний комплекс заходів негайного реагування на можливі військові дії з боку України, додав він.