Ексзаступник голови СБУ Нескоромний назвав тих, хто стане наступними жертвами НАБУ

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний оприлюднив список нардепів і бізнесменів, які повинні стати наступними цілями для НАБУ. Список був сфотографований співробітником СБУ з екрану комп'ютера резидента однієї з іноземних розвідок. Про це Нескоромний написав в повідомленні на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Список осіб, в тому числі нардепів з президентської фракції, якими вже найближчим часом займеться НАБУ. Сфотографовано співробітником СБУ на комп’ютері резидента однієї з іноземних розвідок. Депутати „Слуги народу“, вам його Баканов правда ж не показав?” — заявляє Нескоромний.

У список “Особи, діяльність яких буде предметом додаткового розслідування після зміцнення антикорупційної інфраструктури та проведення судової реформи”, увійшли 39 нардепів — від “Слуги народу” (Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Данило Гетманцев, Євген Шевченко, Денис Монастирський і ін. ), позафракційні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський, представники ОПЗЖ Ілля Кива, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Ренат Кузьмін і Віктор Медведчук, представник ЄС Микола Княжицький, депутат від “Батьківщини” Сергій Тарута та інші. Також в списку Нескоромного вказані голова МОЗ Степанов, в.о. мера Харкова Ігор Терехов, голова НБУ Кирило Шевченко, заступник голови Офісу президента Олег Татаров і ряд бізнесменів: Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ, Геннадій Боголюбов, Ігор Суркіс, Костянтин Жеваго, Галина Герега, Віталій Хомутиннік, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Геннадій Болотников, Олександр Ярославський та інші.

Нагадаємо, раніше колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний у відповідь на звинувачення в причетності до організації підготовки вбивства голови управління спецслужби Андрія Наумова пообіцяв розповісти про корупцію у владі та іноземних агентів у верхівці СБУ. Зараз Нескоромний перебуває за межами України.

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