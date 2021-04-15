Зеленський: РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів

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"Персональні санкції. Рада нацбезпеки і оборони України буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуватися санкції будуть до 12 осіб", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що деякі фігуранти санкцій проти контрабандистів мають по декілька громадянств, тому з цим питання планують розібратися.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.



Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, що деякі з “топ-десятки” контрабандистів щодо яких запровадили санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через Росію в Україну, а потім до Європи.



