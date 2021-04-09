Резніков заявив, що деякі з “топ-десятки" контрабандистів незаконно вивозили сигарети з ОРДЛО

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Деякі з “топ-десятки” контрабандистів щодо яких запровадили санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через Росію в Україну, а потім до Європи. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.

Цитата

“Я як член Ради національної безпеки та оборони, не розкриваючи всієї таємниці засідань можу сказати, що деякі учасники цієї відомої „першої десятки“ (контрабандистів-ред.), але не останньої, роблять контрабанду сигарет, які виготовляються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в контрабандний спосіб через РФ завозять в Україну, а з України в Європу. В такий спосіб вони займаються живленням тероризму”, — розповів Резніков.

За його словами, РНБО як колегіальний орган ухвалило рішення щодо санкцій до “топ-десятки контрабандистів”, вислухавши інформацію від правоохоронців про наявність суттєвих ознак скоєння відповідних злочинів, які несуть загрозу нацбезпеці.

Резніков зауважив, що санкції є обмежувальним та запобіжним заходом, а не вироком суду.Правоохоронні органи повинні завершити розслідування, довести до звинувачень та отримати позитивний вирок суду.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.

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