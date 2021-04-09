Резников заявил, что некоторые из "топ-десятки" контрабандистов незаконно вывозили сигареты из ОРДЛО

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Некоторые из "топ-десятки" контрабандистов касательно которых ввели санкции, незаконно вывозили сигареты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей через Россию в Украину, а затем в Европу. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.