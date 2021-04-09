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Резников заявил, что некоторые из "топ-десятки" контрабандистов незаконно вывозили сигареты из ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Некоторые из "топ-десятки" контрабандистов касательно которых ввели санкции, незаконно вывозили сигареты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей через Россию в Украину, а затем в Европу. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Я, как член Совета национальной безопасности и обороны, не раскрывая всей тайны заседаний могу сказать, что некоторые участники этой известной „первой десятки“ (контрабандистов — ред.), но не последней, делают контрабанду сигарет, которые изготавливаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в контрабандный способ через РФ завозят в Украину, а из Украины в Европу. Таким образом они занимаются подпитыванием терроризма”, — рассказал Резников.

По его словам, СНБО как коллегиальный орган приняло решение о санкциях касательно “топ-десятки контрабандистов”, выслушав информацию от правоохранительных органов о наличии существенных признаков совершения соответствующих преступлений, которые несут угрозу нацбезопасности.

Резников отметил, что санкции являются ограничительными и мерой пресечения, а не приговором суда. Правоохранительные органы должны завершить расследование, довести до обвинений и получить положительный приговор суда.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — человек, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.

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