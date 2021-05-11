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СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Киев • УНН

 • 49245 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Так, источник подтвердил, что в доме Медведчука по улице Монтажников в Киеве СБУ проводит обыски.

Дополнение

В начале марта этого года Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова".

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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова - это не последний разговор, и будут еще.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

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