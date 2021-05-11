Венедіктова підписала підозру у держзраді Медведчуку та Козаку

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"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", - написала Венедіктова.

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Генпрокурор уточнила, що народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

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"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала вона.

УНН із власних джерел вдалося дізнатись, що М і К - це ініціали народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Додамо

Також Венедіктова підбила своєрідні підсумки. За її словами:

1. Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

2. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна.

3. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.

4. Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна.

5. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука.

На початку березня цього року Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України. Питання стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомляв, що оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, котрих ЗМІ ідентифікували, як Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучено до кримінального провадження.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що аудіозапис телефонної розмови, імовірно, Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова — це не остання розмова, і будуть ще.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.