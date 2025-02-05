В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст
Киев • УНН
Минюст готовит законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций. Нарушителям будут грозить штрафы до 120000 нмдг, лишение свободы до 10 лет и конфискация имущества.
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Это одно из необходимых условий вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает Министерство Юстиции, пишет УНН.
Детали
Во-первых, это необходимое условие для вступления Украины в ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент давления на правонарушителей и наполнения государственного бюджета
Законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей и предусматривает уголовную ответственность за два типа нарушений:
- Нарушение санкций (умышленное или по неосторожности);
- Обход санкций (только умышленный).
Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (151 400 грн в 2025 году).
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В частности, нарушителям грозят штрафы (от 25000 до 120000 нмдг), лишение свободы (от 2 до 10 лет), запрет занимать определенные должности (до 15 лет), конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.
«Подобные законы уже успешно действуют в США, Великобритании, Канаде и других развитых странах. Время действовать и Украине!», - говорится в сообщении.
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