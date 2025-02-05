Компания, земельные участки, квартиры, деньги: в доход государства взысканы активы экс-охранника Януковича

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Вячеславу Заневскому, бывшему охраннику беглого президента Виктора Януковича, и взыскал его активы в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передает УНН.

Высший антикоррупционный суд 5 февраля 2025 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Вячеславу Заневскому о применении санкции. В доход государства взысканы следующие активы Заневского: 100% уставного капитала ООО "АМСТЕЛ-СКИ", 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности, 12 земельных участков, 2 квартиры, 4 парковочных места, транспортное средство, 10 единиц оружия, денежные средства, в размере эквивалентном более чем 300 тыс. гривен, - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают в министерстве, Вячеслав Заневский - офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича, владелец 100% корпоративных прав ООО "АМСТЕЛ СКИ", которым осуществляется управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

"После начала полномасштабного вторжения Заневский осуществлял организацию мероприятий по безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях, имеющих стратегическое значение для РФ, в частности, при строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым. Кроме того, Заневский непосредственно помогал ВС РФ в поисковых мероприятиях по выявлению граждан Украины - военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях", - добавили в министерстве.

Напомним

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Это одно из необходимых условий вступления Украины в ЕС.