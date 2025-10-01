$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 14719 просмотра
Недвижимость, автомобили и торговые марки: Минюст хочет взыскать в доход государства имущество бывшего регионала Кеворкяна

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Министерство юстиции Украины подало иск в ВАКС о взыскании в доход государства имущества Константина Кеворкяна. Речь идет об объектах недвижимости, транспортных средствах, имущественных правах и деньгах, принадлежащих бывшему депутату Харьковского городского совета, распространяющему российскую пропаганду.

Недвижимость, автомобили и торговые марки: Минюст хочет взыскать в доход государства имущество бывшего регионала Кеворкяна

Минюст подал иск о взыскании в доход государства имущества экс-депутата "Партии Регионов" Константина Кеворкяна. Речь идет об объектах недвижимости, транспортных средствах, имущественных правах и деньгах, передает УНН.

30 сентября 2025 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Кеворкяну Константину Эрвантовичу о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях"

- говорится в сообщении.

Детали

По данным ведомства, Кеворкян Константин Эрвантович является бывшим депутатом Харьковского городского совета VI созыва от "Партии Регионов", который сейчас является колумнистом российского пропагандистского издательства "Украина.ру", руководителем каналов "Украина.ру" в мессенджере "Telegram" и автором ряда антиукраинских книг.

В своих статьях Кеворкян К.Э. распространяет тезисы российской пропаганды, направленной на оправдание, признание правомерными вооруженной агрессии против Украины и оккупации ее территорий, отрицание самоопределения Украины, поддержание политики РФ по непризнанию права Украинского народа на самоидентификацию и самоопределение, искажение представления о самобытности Украинского народа и его стремлении к независимости, что реализуется через распространение фальшивых идеологем, в основе которых лежит заведомо ложное и манипулятивное отождествление украинского патриотизма с "нацизмом".

Кроме того, на сайте-видеохостинге "Youtube" размещено интервью с Кеворкяном К.Э., в котором он распространяет антиукраинскую пропаганду.

Добавим

К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, находящееся в прямом и опосредованном владении Кеворкяна К.В., а именно:

- 5 объектов недвижимости;

- 2 транспортных средства;

- Имущественные права на 2 торговые марки;

- денежные средства в сумме, эквивалентной более 26 000 гривен;

- 15% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВОСТОЛИЧНОЕ";

- 60% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ОТДЕЛ ПРОДАЖ "ХК";

- 60% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ХК";

- 30% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ХАРПОЛ";

- 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСТВО ХК";

- 60% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХК".

Компания, земельные участки, квартиры, деньги: в доход государства взысканы активы экс-охранника Януковича05.02.25, 19:16 • 41431 просмотр

Антонина Туманова

Политика
Министерство юстиции Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина