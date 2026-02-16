ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко, но отказал освободить экс-министра из-под стражи
Киев • УНН
ВАКС частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики Германа Галущенко, определив время задержания. Суд отказал в освобождении подозреваемого из-под стражи.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики Германа Галущенко, однако суд отказал стороне защиты в освобождении его из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
Сегодня, 16 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу стороны защиты бывшего министра энергетики Украины на незаконное задержание. Следственный судья постановил определить время фактического задержания экс-министра энергетики 15 февраля 2026 года в 06:00. Суд отказал стороне защиты в освобождении подозреваемого из-под стражи
Напомним
При пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас".