17:19 • 2916 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16:45 • 7142 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 10550 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
13:44 • 20209 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
12:57 • 19991 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42 • 40438 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24382 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28605 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34797 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37431 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко, но отказал освободить экс-министра из-под стражи

Киев • УНН

 • 296 просмотра

ВАКС частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики Германа Галущенко, определив время задержания. Суд отказал в освобождении подозреваемого из-под стражи.

ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко, но отказал освободить экс-министра из-под стражи

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу экс-министра энергетики Германа Галущенко, однако суд отказал стороне защиты в освобождении его из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН

Сегодня, 16 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу стороны защиты бывшего министра энергетики Украины на незаконное задержание. Следственный судья постановил определить время фактического задержания экс-министра энергетики 15 февраля 2026 года в 06:00. Суд отказал стороне защиты в освобождении подозреваемого из-под стражи 

- говорится в сообщении. 

Напомним 

При пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас".

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Герман Галущенко