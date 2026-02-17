Слухання у справі Галущенка перервано через повітряну тривогу
Київ • УНН
Слухання справи Галущенка в суді було перервано через оголошену повітряну тривогу. Засідання призупинили до її відбою.
Під час слухання справи ексміністра енергетики Германа Галущенка було оголошено повітряну тривогу, у звʼязку з цим засідання суду було перервано. Про це стало відомо з засідання суду, пише УНН.
Деталі
Слухання справи ексміністра енергетики Германа Галущенка у звʼязку з повітряною тривогою перервалось у Вищому антикорупційному суді.
Експосадовця підозрюють в участі в злочинній організації та відмиванні грошей у великих масштабах.
Нагадаємо
Для екс-міністра енергетики України, затриманого 15 лютого, САП проситиме як запобіжний захід арешт з альтернативою внесення застави у понад 400 млн гривень.