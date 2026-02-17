Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП
Киев • УНН
Прокурор САП сообщил, что экс-министру энергетики Герману Галущенко грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это связано с подозрением в совершении особо тяжких, многоэпизодных преступлений.
Прокурор САП сообщил, что в случае обвинительного приговора по делу экс-министра энергетики Германа Галущенко ему будет грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом прокурор САП сказал во время заседания в ВАКС 17 февраля, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам прокурора, речь идет об особо тяжких преступлениях, которые имеют много эпизодов.
"В этом уголовном производстве Галущенко подозревается в совершении особо тяжких преступлений, многоэпизодных, которые наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – сказал прокурор САП.
Напомним
15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".
САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации.
В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн грн.