Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП
Київ • УНН
Прокурор САП повідомив, що ексміністру енергетики Герману Галущенку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це пов'язано з підозрою у вчиненні особливо тяжких, багатоепізодних злочинів.
Прокурор САП повідомив, що у разі обвинувального вироку у справі ексміністра енергетики Германа Галущенка йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Про це прокурор САП сказав під час засідання у ВАКС 17 лютого, передає кореспондент УНН.
Деталі
За словами прокурора, йдеться про особливо тяжкі злочини, які мають багато епізодів.
"У цьому кримінальному провадженні Галущенко підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, багатоепізодних, які караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна", – сказав прокурор САП.
Нагадаємо
15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".
САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.
У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.