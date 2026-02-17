$43.170.07
12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП

Київ

 166 перегляди

Прокурор САП повідомив, що ексміністру енергетики Герману Галущенку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це пов'язано з підозрою у вчиненні особливо тяжких, багатоепізодних злочинів.

Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП

Прокурор САП повідомив, що у разі обвинувального вироку у справі ексміністра енергетики Германа Галущенка йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Про це прокурор САП сказав під час засідання у ВАКС 17 лютого, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами прокурора, йдеться про особливо тяжкі злочини, які мають багато епізодів.

"У цьому кримінальному провадженні Галущенко підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, багатоепізодних, які караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна", – сказав прокурор САП.

Нагадаємо 

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.

Алла Кіосак

