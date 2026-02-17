Галущенко 58 раз выезжал за границу с 2018 года - прокурор САП
Киев • УНН
Бывший министр энергетики Герман Галущенко 58 раз выезжал за пределы Украины с 2018 по 2025 год, включая период военного положения. Защита подчеркивает, что он также 58 раз возвращался в страну, не пытаясь скрываться.
В период с 12 июля 2018 года по 6 ноября 2025 года Галущенко 58 раз выезжал за пределы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.
Детали
По словам прокурора, поездки совершались как до, так и после введения военного положения в Украине.
В период с 12 июля 2018 года по 6 ноября 2025 года Галущенко 58 раз выезжал за границу, в том числе и после введения военного положения в Украине
В то же время, сторона защиты подтвердила факт того, что экс-чиновник 58 раз покидал Украину, но, в свою очередь, подчеркивает, что Герман Галущенко не только выезжал за границу, но и возвращался обратно в Украину и "не пытался скрываться".
А давайте прочитаем эту фразу немного по-другому. С 12.07.2018 года по 06.11.2025 года Галущенко 58 раз выезжал за границу и 58 раз возвращался на территорию Украины. Даже в период военного положения
Напомним
15 февраля во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".
САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации.
В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн гривен.