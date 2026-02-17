$43.170.07
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта РФ в Крыму
12:59 • 4400 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 10260 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 11242 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 14598 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 22120 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32267 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43496 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51684 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38500 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
публикации
Эксклюзивы
Галущенко 58 раз выезжал за границу с 2018 года - прокурор САП

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Бывший министр энергетики Герман Галущенко 58 раз выезжал за пределы Украины с 2018 по 2025 год, включая период военного положения. Защита подчеркивает, что он также 58 раз возвращался в страну, не пытаясь скрываться.

Галущенко 58 раз выезжал за границу с 2018 года - прокурор САП

В период с 12 июля 2018 года по 6 ноября 2025 года Галущенко 58 раз выезжал за пределы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Детали

По словам прокурора, поездки совершались как до, так и после введения военного положения в Украине.

В период с 12 июля 2018 года по 6 ноября 2025 года Галущенко 58 раз выезжал за границу, в том числе и после введения военного положения в Украине

- подчеркнул прокурор САП.

В то же время, сторона защиты подтвердила факт того, что экс-чиновник 58 раз покидал Украину, но, в свою очередь, подчеркивает, что Герман Галущенко не только выезжал за границу, но и возвращался обратно в Украину и "не пытался скрываться".

А давайте прочитаем эту фразу немного по-другому. С 12.07.2018 года по 06.11.2025 года Галущенко 58 раз выезжал за границу и 58 раз возвращался на территорию Украины. Даже в период военного положения

- подчеркивает сторона защиты.

Напомним

15 февраля во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн гривен.

Алла Киосак

