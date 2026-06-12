ВАКС продлил срок содержания под стражей для Галущенко, но уменьшил залог
Киев • УНН
ВАКС продлил арест экс-министра Германа Галущенко на два месяца. Размер залога уменьшили с 200 миллионов до 150 миллионов гривен по делу Мидас.
Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца, однако уменьшил размер залога с 200 млн гривен до 150 млн гривен, передает УНН.
Детали
Как сообщили журналисту УНН в пресс-службе ВАКС, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца. При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн гривен.
Дополнение
Детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении государственной границы. Задержание произошло в рамках дела "Мидас", продолжаются первоочередные следственные действия.
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас".
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 200 млн гривен.