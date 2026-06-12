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ВАКС продлил срок содержания под стражей для Галущенко, но уменьшил залог

Киев • УНН

 • 558 просмотра

ВАКС продлил арест экс-министра Германа Галущенко на два месяца. Размер залога уменьшили с 200 миллионов до 150 миллионов гривен по делу Мидас.

ВАКС продлил срок содержания под стражей для Галущенко, но уменьшил залог

Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца, однако уменьшил размер залога с 200 млн гривен до 150 млн гривен, передает УНН.

Детали

Как сообщили журналисту УНН в пресс-службе ВАКС, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца. При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн гривен.

Дополнение

Детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении государственной границы. Задержание произошло в рамках дела "Мидас", продолжаются первоочередные следственные действия.

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас".

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 200 млн гривен.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Герман Галущенко
Украина