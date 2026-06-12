ВАКС продлил срок содержания под стражей для Галущенко, но уменьшил залог

102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф