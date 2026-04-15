Экс-министру Галущенко продлили арест с залогом в 200 млн грн
Киев • УНН
ВАКС оставил бывшего министра энергетики под стражей еще на два месяца. Его подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему министру энергетики Украины срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В качестве альтернативы суд оставил залог в размере 200 млн грн, в случае внесения которого на него возлагается ряд процессуальных обязанностей
Дополнение
15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко по делу "Мидас".
САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.
В феврале ВАКС избрал меру пресечения Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 200 миллионов гривен.