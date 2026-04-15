$43.500.0651.330.57
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
31%
753мм
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Социальная сеть
Facebook

Экс-министру Галущенко продлили арест с залогом в 200 млн грн

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

ВАКС оставил бывшего министра энергетики под стражей еще на два месяца. Его подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 200 млн грн, сообщили в ВАКС в среду, пишет УНН.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему министру энергетики Украины срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В качестве альтернативы суд оставил залог в размере 200 млн грн, в случае внесения которого на него возлагается ряд процессуальных обязанностей

- сообщили в ВАКС.

Дополнение

15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко по делу "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

В феврале ВАКС избрал меру пресечения Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 200 миллионов гривен.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Герман Галущенко