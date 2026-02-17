$43.170.07
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплатил кум

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивает состоятельный кум. Он отказался назвать имя родственника.

Перед судебным заседанием по делу экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, бывший чиновник сообщил журналистам, что дорогостоящее обучение его сына в Швейцарии оплачивает его кум, передает УНН.

Детали

Там разные люди платили. Платил и крестный отец первый год. Потом другой человек - тоже родственник

- объясняет Герман Галущенко.

Раскрывать имя состоятельного кума экс-министр отказался, добавив, что это будет "некорректно".

У меня много кумовьев. Они все состоятельные

- подчеркнул бывший чиновник.

Напомним

Слушание дела Галущенко в суде было прервано из-за объявленной воздушной тревоги. Заседание приостановили до ее отбоя.

Алла Киосак

