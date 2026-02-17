Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплатил кум
Киев • УНН
Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивает состоятельный кум. Он отказался назвать имя родственника.
Перед судебным заседанием по делу экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, бывший чиновник сообщил журналистам, что дорогостоящее обучение его сына в Швейцарии оплачивает его кум, передает УНН.
Детали
Там разные люди платили. Платил и крестный отец первый год. Потом другой человек - тоже родственник
Раскрывать имя состоятельного кума экс-министр отказался, добавив, что это будет "некорректно".
У меня много кумовьев. Они все состоятельные
Напомним
Слушание дела Галущенко в суде было прервано из-за объявленной воздушной тревоги. Заседание приостановили до ее отбоя.