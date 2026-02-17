Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплатив кум

$43.170.07
09:48 • 6936 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
08:25 • 14802 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 26936 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 38398 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 47435 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 36545 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 58650 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 33728 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 64762 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27820 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 16940 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 14056 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 14362 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 12411 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 14318 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 8696 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 28951 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 39203 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 13:44 • 58646 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 11:42 • 64759 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Музикант
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Запорізька область
Женева
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 2020 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 1994 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 20674 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 18418 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 21107 перегляди
Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплатив кум

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплачує заможний кум. Він відмовився назвати ім'я родича.

Перед судовим засіданням щодо справи ексміністра енергетики України Германа Галущенка, колишній посадовець повідомив журналістам, що дороговартісне навчання його сина у Швейцарії оплачує його кум, передає УНН.

Деталі

Там різні люди платили. Платив і хрещений батько перший рік. Потім друга людина - теж родич

- пояснює Герман Галущенко.

Розкривати ім’я заможного кума, ексміністр відмовився, додавши, що це буде "не коректно".

В мене багато кумів. Вони всі заможні

- наголосив колишній посадовець.

Нагадаємо

Слухання справи Галущенка в суді було перервано через оголошену повітряну тривогу. Засідання призупинили до її відбою.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаКримінал
Енергетика
Повітряна тривога
Швейцарія
Герман Галущенко
Україна