Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплатив кум
Київ • УНН
Колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплачує заможний кум. Він відмовився назвати ім'я родича.
Перед судовим засіданням щодо справи ексміністра енергетики України Германа Галущенка, колишній посадовець повідомив журналістам, що дороговартісне навчання його сина у Швейцарії оплачує його кум, передає УНН.
Деталі
Там різні люди платили. Платив і хрещений батько перший рік. Потім друга людина - теж родич
Розкривати ім’я заможного кума, ексміністр відмовився, додавши, що це буде "не коректно".
В мене багато кумів. Вони всі заможні
Нагадаємо
Слухання справи Галущенка в суді було перервано через оголошену повітряну тривогу. Засідання призупинили до її відбою.