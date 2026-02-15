Галущенко, задержанный по делу "Мидас", сейчас получит подозрение - нардеп

Бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого правоохранители задержали в рамках дела "Мидас", сейчас получит подозрение. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Бывший министр энергетики - это Герман Галущенко. И да, он сейчас получит подозрение. Вчера пытался сбежать из страны, но не получилось - сообщил Железняк в Telegram.

Ранее

В НАБУ сообщили, что сегодня при пересечении государственной границы детективы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. В тот же день Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

19 ноября Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.