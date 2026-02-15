Галущенко, якого затримали у межах справи "Мідас", зараз отримає підозру - нардеп
Київ • УНН
Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримає підозру після затримання на кордоні у справі "Мідас". Він намагався покинути країну, але був зупинений правоохоронцями.
Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого правоохоронці затримали у межах справи "Мідас", зараз отримає підозру. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Колишній міністр енергетики - це Герман Галущенко. І так, він зараз отримає підозру. Вчора намагався втекти з країни, але не вийшло
Раніше
У НАБУ повідомили, що сьогодні під час перетину державного кордону детективи затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Того ж дня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
19 листопада Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.