790 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
4260 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
12928 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 18392 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 29927 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 26337 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 26082 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22851 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20095 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16218 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Галущенко, якого затримали у межах справи "Мідас", зараз отримає підозру - нардеп

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримає підозру після затримання на кордоні у справі "Мідас". Він намагався покинути країну, але був зупинений правоохоронцями.

Галущенко, якого затримали у межах справи "Мідас", зараз отримає підозру - нардеп

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого правоохоронці затримали у межах справи "Мідас", зараз отримає підозру. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Колишній міністр енергетики - це Герман Галущенко. І так, він зараз отримає підозру. Вчора намагався втекти з країни, але не вийшло 

- повідомив Железняк у Telegram.

Раніше

У НАБУ повідомили, що сьогодні під час перетину державного кордону детективи затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

12 листопада відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Того ж дня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

19 листопада Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.

Антоніна Туманова

