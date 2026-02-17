$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 2184 просмотра
12:23 • 12654 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
12:59 • 8760 просмотра
Эксклюзив
09:48 • 16550 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
12:23 • 12654 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 13721 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 16550 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23375 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33106 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44256 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52319 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38818 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Защита экс-министра Галущенко не понимает русских слов в материалах дела

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Защита экс-министра энергетики Германа Галущенко заявила, что процессуальные документы составлены на негосударственном языке. Речь идет о русских словах, которыми цитировались диалоги подозреваемых.

Защита экс-министра Галущенко не понимает русских слов в материалах дела

Сторона защиты по делу экс-министра энергетики Германа Галущенко заявила, что процессуальные документы составлены на негосударственном языке и они их не понимают. Речь идет о русских словах, которыми цитировались диалоги подозреваемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Детали

Защита подчеркнула, что должностные лица обязаны использовать только государственный язык, а к рассмотрению должны приниматься документы, составленные только на украинском.

Все наши должностные лица обязаны использовать только государственный язык. Это также касается и принятия к рассмотрению документов, составленных только на украинском языке. А что говорит с этой точки зрения наш Верховный суд. Он говорит, что процессуальным законодательством не предусмотрено привлечение переводчика для перевода именно в следственном суде, суде процессуальных документов переданных на их рассмотрение, составленных на негосударственном языке

- подчеркивает сторона защиты.

Также адвокаты ссылались на правовые заключения Верховного суда Украины.

Согласно правовым заключениям Верховного суда Украины, при исследовании документов, изложенных на неукраинском языке, суд лишен возможности как привлечь переводчика, так и самому перевести эти документы, или принудить это сделать одну из сторон уголовного производства. То есть вы нас не заставите перевести с русского языка на украинский, ваша честь

- утверждает сторона защиты.

Сторона защиты также заявила, что прокурор САП "уверен в том, что все должны любить и понимать русский язык", добавив, что с начала войны украинцы имеют право не понимать русский.

В материалах уголовного производства отсутствуют какие-либо доказательства, которые давали бы суду возможность с пониманием отнестись к действиям прокурора, который в нарушение требований действующего законодательства не перевел процессуальные документы с иностранного языка на украинский. Уверенность прокурора в том, что все участники данного уголовного производства должны любить и понимать русский язык не основывается на требованиях действующего законодательства и не соответствует требованиям здравого смысла, особенно учитывая определенные обстоятельства, имевшие место после 24 февраля 2022 года. Именно с этой даты большинство населения граждан Украины получили право не понимать так называемые "русские" слова. Значительная часть населения Украины имеет право не понимать слова "здравствУйте", "воскрЕсе"

- подчеркивает сторона защиты.

Напомним

15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн гривен.

Алла Киосак

