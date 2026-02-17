$43.170.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Захист ексміністра Галущенка не розуміє російських слів у матеріалах справи

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Захист ексміністра енергетики Германа Галущенка заявив, що процесуальні документи складені недержавною мовою. Йдеться про російські слова, якими цитувалися діалоги підозрюваних.

Захист ексміністра Галущенка не розуміє російських слів у матеріалах справи

Сторона захисту у справі ексміністра енергетики Германа Галущенка заявила, що процесуальні документи, складені недержавною мовою і вони їх не розуміють. Йдеться про російські слова, якими цитувалися діалоги підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Деталі

Захист наголосив, що посадові особи зобов’язані використовувати лише державну мову, а до розгляду мають прийматися документи, складені лише українською.

Всі наші посадові особи зобов’язані використовувати лише державну мову. Це також стосується і прийняття до розгляду документів, складених лише українською мовою. А що каже з цієї точки зору наш Верховний суд. Він каже, що процесуальним законодавством не передбачено залучення перекладача для перекладу саме слідчому суді, суду процесуальних документів переданих на їх розгляд, складених недержавною мовою

- підкреслює сторона захисту.

Також адвокати посилалися на правові висновки Верховного суду України.

Відповідно, до правових висновків Верховного суду України, при дослідженні документів. викладених неукраїнською мовою, суд позбавлений можливості як залучити перекладача, так і самому перекласти ці документи, або примусити це зробити одну зі сторін кримінального провадження. Тобто ви нас не змусите перекласти з російської мови на українську, ваша честь

- стверджує сторона захисту.

Сторона захисту, також, заявила, що прокурор САП "впевнений у тому, що всі мають любити та розуміти російську мову", додавши, що від початку війни українці мають право не розуміють російської.

В матеріалах кримінального провадження, відсутні будь-які докази, які б давали суду можливість з розумінням віднестись до дій прокурора, який в порушення вимог чинного законодавства, не переклав процесуальні документи з іноземної мови на українську. Впевненість прокурора в тому, що всі учасники даного кримінального провадження повинні любити та розуміти російську мову не грунтується на вимогах чинного законодавства.та не відповідає вимогам здорового глузду, особливо враховуючи певні обставини, які мали місце після 24 лютого 2022 року. Саме з цієї дати більшість населення громадян України отримали право не розуміти так звані "рускі" слова. Значна частина населення України має право не розуміти слова "здраствУйте", "воскрЕсе"

- наголошує сторона захисту.

Нагадаємо

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн гривень.

Алла Кіосак

