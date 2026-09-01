САП просит арестовать 150 млн грн залога за Галущенко, это может привести к его возвращению в СИЗО

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об аресте 150 миллионов гривен, внесённых в качестве залога за экс-министра энергетики, а впоследствии юстиции Германа Галущенко, которые, по версии следствия, получены преступным путём, сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью каналу "Є питання", пишет УНН.

Мы обратились в суд с ходатайством о наложении ареста и передаче в АРМА этих 150 млн, которые, по версии следствия, получены преступным путём и легализованы посредством внесения залога. Если суд удовлетворит это ходатайство, то эти средства должны быть перечислены на счёт АРМА. И, в принципе, будет считаться, что этот экс-министр юстиции не внёс залог - сказал Клименко.

На уточнение, должен ли тогда экс-министр был бы вернуться в СИЗО, руководитель САП отметил: "Да, он должен прийти, постучать и сказать: добрый день, я вернулся".

На вопрос, будут ли НАБУ и САП проверять, чем был внесён залог за Андрея Ермака, руководитель САП указал: "Ну, в принципе, вопрос достаточно интересный. У нас были определённые подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях. И мы будем проверять это, насколько это возможно, постфактум, не в режиме онлайн, подтвердить всё это довольно сложно, но, в принципе, мы будем двигаться в этом направлении".

Дополнение

В августе НАБУ и САП сообщили о спецоперации "Форест Гамп" по ликвидации коррупции высокого уровня, в рамках которой была разоблачена группа лиц, которая, по версии правоохранителей, "организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путём". "Речь идёт о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас", указывали в НАБУ.

Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас" о вероятной коррупции в энергетической сфере.

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