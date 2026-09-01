САП просить арештувати 150 млн грн застави за Галущенка, це може призвести до повернення у СІЗО

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про арешт 150 мільйонів гривень, внесених як застава за ексміністра енергетики, а згодом юстиції Германа Галущенка, які, за версією слідства, отримані злочинним шляхом, повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю каналу "Є питання", пише УНН.

Ми звернулись до суду з клопотанням про накладення арешту і передачу в АРМА цих 150 млн, які, за версією слідства, отримані злочинним шляхом і легалізовані шляхом внесення застави. Якщо суд задоволить це клопотання, то ці кошти мають бути перераховані на рахунок АРМА. І в принципі рахуватиметься, що цей ексміністр юстиції не вніс заставу - сказав Клименко.

На уточнення, чи тоді ексміністр мав би повернутися у СІЗО, керівник САП зазначив: "Так, він має прийти, постукати, що добрий день, я повернувся".

На запитання, чи будуть НАБУ та САП перевіряти, чим заплатили заставу за Андрія Єрмака, керівник САП вказав: "Ну, в принципі, питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях. І ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо, постфактум, не онлайн, підтвердити все це досить складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися".

Доповнення

У серпні НАБУ та САП повідомили про спецоперацію "Форест Гамп" з ліквідації високорівневої корупції, у межах якої викрили групу осіб, яка, за версією правоохоронців, "організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом". "Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас", вказували у НАБУ.

Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас" щодо ймовірної корупції в енергетичній сфері.

Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор