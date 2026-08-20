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Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грн

Киев • УНН

 • 16817 просмотра

ВАКС рассматривает меру пресечения для Максима Микитася по делу о легализации 150 млн грн. САП просит арест или залог в 200 млн грн.

Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в причастности к схеме легализации 150 млн грн для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит взять экс-нардепа под стражу с возможностью внесения 200 млн грн залога, передает УНН.

Детали

Во время судебного заседания прокурор САП заявил о необходимости применить к Микитасю самую строгую меру пресечения — содержание под стражей. В то же время обвинение просит суд определить альтернативу в виде залога в размере 200 млн грн.

Сторона защиты, в свою очередь, попросила отложить рассмотрение ходатайства до 21 августа. Адвокаты объяснили, что получили материалы дела только вечером 19 августа, поэтому им необходимо дополнительное время для ознакомления с документами и подготовки позиции.

Отметим, что Микитась стал одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП под названием "Форрест Гамп", о которой антикоррупционные органы сообщили 19 августа.

Детали дела

По версии следствия, участники преступной организации организовали легализацию значительной суммы наличных, чтобы впоследствии эти деньги можно было официально использовать для внесения залога за одного из подозреваемых в резонансном антикоррупционном расследовании. Речь идет о 150 млн грн, которые, как считают детективы, перед внесением залога прошли через ряд компаний и финансовых операций, призванных создать видимость законного происхождения средств.

В рамках расследования НАБУ обнародовало фрагменты записей разговоров фигурантов. На одной из них, по версии правоохранителей, Максим Микитась обсуждает механизм перечисления необходимых средств через подконтрольные юридические лица. Следствие проверяет, каким образом наличные поступили на счета компаний, которые впоследствии перечислили их в качестве залога, а также роль каждого из участников этой схемы.

По данным следствия и сообщениям СМИ, деньги, ставшие предметом расследования "Форрест Гамп", использовали для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который является одним из фигурантов другого масштабного расследования НАБУ и САП — дела "Мидас".

Ранее Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для Галущенко с 200 млн грн до 150 млн грн. После этого полная сумма была внесена несколькими юридическими лицами.

По информации, опубликованной в СМИ, 54 млн грн перечислила компания "Тетрас Оптима", еще 87 млн грн — "Гиран Констракт", 5 млн грн — "Скайт Ритейл" и 4 млн грн — "Пелет Сервис". В общей сложности компании внесли именно 150 млн грн. Именно происхождение этих средств и стало одним из ключевых предметов нового расследования антикоррупционных органов.

По версии детективов, участники схемы могли получить наличные, после чего провести их через подконтрольные компании и банковские счета, придав средствам формально легальный статус.

В материалах "Форрест Гамп" также фигурируют другие должностные лица, народные депутаты и представители банковского сектора. Часть лиц, чьи голоса звучат на обнародованных записях, журналисты идентифицировали самостоятельно, однако не все они имеют официальный статус подозреваемых.

Кроме того, НАБУ и САП  проверяют возможную причастность отдельных фигурантов к попыткам влияния на правоохранительные органы и установлению контроля над финансовыми учреждениями, которые могли использоваться для проведения операций со средствами.

Отдельное внимание следствие уделяет операциям через Sense Bank. После обнародования материалов дела Национальный банк Украины признал председателя наблюдательного совета банка Николая Гладышенко не соответствующим требованиям независимости и потребовал прекратить его полномочия. Регулятор также начал проверку коллективной пригодности наблюдательного совета банка.

В самом Sense Bank заявляли, что сотрудничают с правоохранителями, а финансовое учреждение продолжает работать в обычном режиме.

Подчеркнём, что дело "Мидас", с которым связано новое расследование, касается предположительно масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным НАБУ, через связанные со схемой структуры могли пройти десятки миллионов долларов, а её участники могли получать неправомерную выгоду от контрактов предприятий энергетической сферы. А вот спецоперация "Форрест Гамп" стала отдельным ответвлением этого расследования и сосредоточена прежде всего на происхождении средств, использованных для освобождения одного из фигурантов "Мидаса" из-под стражи.

Досудебное расследование по делу в настоящее время продолжается. Все изложенные обстоятельства являются версией следствия, а вина подозреваемых может быть установлена исключительно вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.

Напомним 

НАБУ и САП раскрыли новый эпизод в рамках дела о разоблачённой преступной организации под названием операция "Фемида". По данным НАБУ и САП, преступники вмешивались в сети Минюста и подделывали судебные и имущественные документы.

Александра Василенко

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